Tarlada patlamamış top mermisi bulundu
Edirne'de ayçiçeği tarlasında bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Edirne'de merkeze bağlı Yenikadın köyünde çobanlık yapan Mustafa Şengül, koyunları güderken ayçiçeği tarlasında top mermisine rastladı.
Merminin patlamamış olduğunu fark eden Şengül, durumu köyün muhtarı İsmail Durak'a haber verdi.
Durak'ın ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinin ardından top mermisi, detaylı araştırma için jandarmaya teslim edildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Tarla
- Edirne
- Jandarma