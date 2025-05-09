Tarlada patlamamış top mermisi bulundu

Edirne'de ayçiçeği tarlasında bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Tarlada patlamamış top mermisi bulundu

'de merkeze bağlı Yenikadın köyünde çobanlık yapan Mustafa Şengül, koyunları güderken ayçiçeği tarlasında top mermisine rastladı.

Merminin patlamamış olduğunu fark eden Şengül, durumu köyün muhtarı İsmail Durak'a haber verdi.

Durak'ın ihbarı üzerine bölgeye İl Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından top mermisi, detaylı araştırma için jandarmaya teslim edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...