Tarlada sır ölüm

Adıyaman’da, 67 yaşındaki Halil Sürücü isimli kişi tarla içerisinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarlada sır ölüm

merkeze bağlı Sarıharman Köyü yakınlarında bulunan bir tarla içerisinde Halil Sürücü (67), isimli kişi vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Vatandaşlar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Sürücü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler ve çalışmalar sonrası Sürücü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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