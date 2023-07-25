Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk öldü

'nın İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde, hasat için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlada ailesinin yanında bulunan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, tarlanın bir kenarında uyuya kaldı.

Tarla sahibi Akif A. (45) yönetimindeki 16 F 3252 plakalı kamyonet, uyuyan çocuğun üzerinden geçti.

Ağır yaralanan , özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Esmanur Solmuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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