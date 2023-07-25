Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk öldü

Bursa'nın İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde, hasat için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlada ailesinin yanında bulunan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, tarlanın bir kenarında uyuya kaldı.



Tarla sahibi Akif A. (45) yönetimindeki 16 F 3252 plakalı kamyonet, uyuyan çocuğun üzerinden geçti.



Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Esmanur Solmuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.