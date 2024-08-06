Tarlada uyuyan Ayşenur kamyonun altında kalarak can verdi: Yakınları da şoförü öldürdü

Manisa'da kamyonuyla geri manevra yapan Şükrü Erdem mevsimlik işçi ailesiyle geldiği tarla kenarında uyuyan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Şoför Erdem, çocuğun yakınları tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Tarlada uyuyan Ayşenur kamyonun altında kalarak can verdi: Yakınları da şoförü öldürdü

'nın Salihli ilçesinde mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında, ailesinin yanında bulunan Ayşenur Toprak, tarla kenarında uyudu. Şükrü Erdem, kullandığı 35 BNR 822 plakalı kamyonla geri manevra yaparken çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÇOCUĞUN YAKINLARI ŞOFÖRÜ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Kaza sonrası çocuğun yakınları ise şoförü Şükrü Erdem'i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Erdem, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, Şükrü Erdem'i vuran C.K. (28) ve E.K.'yı (34) gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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