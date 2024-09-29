Tarlada yorgun mermi isabet etti

Niğde'de patates tarlasında çalışırken sırtına yorgun mermi isabet eden 24 yaşındaki Mustafa Şahin yaralandı.

Tarlada yorgun mermi isabet etti

'de Karaatlı beldesinde saat 14.30 sıralarında patates tarlasında çalışan Mustafa Şahin (24), bir sokak düğününde havaya ateşlendiği tahmin edilen bir yorgun mermiyle sırtından yaralandı.

İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Şahin'i, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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