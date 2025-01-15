Tarladaki otomobilde ölü bulundu

Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi’nde bir tarlada bulunan 17 KE 319 plakalı otomobilde hareketsiz şekilde yatan birini görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Cahit Özkan olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkan'ın cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Özkan'ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.