Tarladaki yangını söndürmek isterken öldü

Çorum'un Ortaköy ilçesinde tarlada bulunan anızları yakan Mehmet Civan, alevlerin büyümesi üzerine kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlerin arasında kalan Civan hayatını kaybetti.

Yükselen dumanları ve alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Civan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Civan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.