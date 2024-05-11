Tarladan evine dönen adamdan acı haber

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ağaca çarparak devrilen traktörün sürücü Recep Önez hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarladan evine dönen adamdan acı haber

Dutluca Mahallesi’nde tarladan evine dönen Recep Önez’in kullandığı traktör, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Recep Önez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası Önez’in cenazesinin bugün Yeni Gürle Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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