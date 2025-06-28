Tarlalar alev aldı: 61 dönüm alan kül oldu

Yangın, Örencik Mahallesi Türkmen mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.



Alevler kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.



Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 11 dönüm buğday tarlasının da tamamen yandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

