Tarlasına gidiyordu, feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre, traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıkan 36 yaşındaki Egemen Kalfa, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İzmir'de traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Talihsiz sürücünün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.