Tarlasına gidiyordu, feci şekilde can verdi

İzmir'in Karaburun ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Egemen Kalfa, yaşamını yitirdi.

İzmir'de traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıkan 36 yaşındaki Egemen Kalfa, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan traktör devrilirken, sürücü altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Talihsiz sürücünün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

