Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir traktör şarampole yuvarlandı. Sürücü, ağır yaralandı.

Tarlasına gitmek için yola çıktı, şarampole yuvarlandı

Kırsal Aşağıballık ile Çitli mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi.

Tarlasına gitmek için yola çıkan Kenan A.’nın kontrolünü yitirdiği traktör, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Kenan A., ağır yaralandı.

Yaralı adam, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kenan A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 

