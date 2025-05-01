Tarlasına kurmak istedi, köstebek tabancası elinde patladı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Uzunkaya köyünde 81 yaşındaki Nevzat Korkmaz tarlasındaki ürünlerine zarar veren köstebek için eline aldığı köstebek tabancasını kurmak istedi.

Bu sırada tabanca patladı. Çıkan saçmalarla Korkmaz, sol elinden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Nevzat Korkmaz ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"BİRDEN PATLADI"

Olayı anlatan Korkmaz, "Benim köstebek tüfeğim var. Köstebek için kurarken birden patladı. Elimden ve parmaklarımdan yaralandım." dedi.

