Tarlasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Konya'nın Ereğli ilçesi Adabağ Mahallesi Akgöl mevkisinde dün gece ayçiçeği tarlasındaki sulama hortumlarına bakım yapmaya giden evli ve 3 çocuk babası Ahmet Tuzcu, eve dönmedi.

Bölgeye giden yakınları ile muhtar Musa Bayram, bugün saat 14.00 sıralarında Ahmet Tuzcu’nun tarlada cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 55 yaşındaki Ahmet Tuzcu’nun ilk belirlemelere göre av tüfeğiyle başından ve sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi.



Ahmet Tuzcu’nun cesedi otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.