Tarlasında temizlik yaparken buldu (Sarı kız cinsi örümcekler tehlikeli mi?)

Sivas'ta tarlasında temizlik yapan bir vatandaş, halk arasında et yiyen olarak bilinen "sarıkız" cinsi bir örümcek buldu. Ancak uzmanlar örümceğin görüntüsü dışında korkulacak bir şey olmadığını belirtiyor.

İHA - ntv.com.tr 07.05.2020 - 14:10 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 14:26

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Sivas’ın Divriği ilçesinde görülen, örümcek vatandaşları tedirgin etti.

Halk arasında "sarıkız" ve "sarı ömer" adlarıyla bilinen örümcek Divriği ilçesi Şahinköy köyünde ortaya çıktı.

Abidin Ardıç vatandaş taşları temizlemek için gittiği tarlasında örümcekle karşılaştı.

Örümceği cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ardıç, bundan bir kaç yıl önce benzer bir örümcek tarafından ısırılıp baygınlık geçirdiğini öne sürdü.

"SANILDIĞI GİBİ DEĞİL"

Örümceğimsiler sınıfından bir eklembacaklı olan "Böğler" Türkiye'de "Et yiyen zehirli örümcek" başlığıyla pek çok habere konu oldu. Korkunç görünüşü ve hareket ederken akreplere benzeyen örümceğin insanlara saldırdıkları iddiasının da doğru olmadığı belirtiliyor.

Karadeniz ve Trakya Bölgeleri dışında Anadolu'nun tamamında görülebilen "böğler"in Türkiye'de 33 türü bulunuyor.

Böcek ve diğer yumuşak vücutlu eklembacaklılar ile beslenen böğlerin  diğer örümcek türleri gibi haşereyle mücadelede oldukça faydalı olduğu ifade ediliyor.

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