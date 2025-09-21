Tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

-Denizli kara yolunda ilerleyen A.A. (68) yönetimindeki otomobil, Yapağılar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Y.A. (68) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...