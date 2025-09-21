Tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak-Denizli kara yolunda ilerleyen A.A. (68) yönetimindeki otomobil, Yapağılar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Y.A. (68) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.