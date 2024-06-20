"Tarlaya gidiyorum" diye evden çıktı, 24 saat sonra arazide bitkin bulundu

Sivas'ta, 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Öz (71), arama kurtarma ekiplerinin iz takip köpeğiyle yaptığı çalışmayla 24 saat sonra arazide bitkin halde bulundu.

"Tarlaya gidiyorum" diye evden çıktı, 24 saat sonra arazide bitkin bulundu

Suşehri ilçesi Aşağı Çitlice köyünde yaşayan Hüseyin Öz, dün saat 09.00 sıralarında tarlasına gitmek üzere evden ayrıldı.

Havanın kararmasına rağmen ev dönmeyen Öz’e ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım talep etti.

55 arama personeli ve 1 iz takip köpeği ile yapılan çalışmayla Hüseyin Öz, 24 saat sonra arazide bitkin halde buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öz'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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