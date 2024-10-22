Tarlaya uçan otomobildeki kadın öldü, eşi ile 7 aylık oğlu yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mahmatlar köyü mevkisinde meydana geldi. İsmail Bal yönetimindeki 16 AKM 670 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerlere çarparak, takla atıp tarlaya uçtu.

Kazada, sürücü ile eşi Ebrar Melike Bal ve 7 aylık oğlu Mirza Bal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ebrar Melike Bal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.