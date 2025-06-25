Tarlayı kundakladı, polis 96 saatte yakaladı

Çorum Gülabibey mahallesinde bulunan tarlada çıkan yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 96 saat süren teknik ve fiziki takip sonucu polis, tarlanın kundaklama sonucu yandığını ve şüphelinin E.A. olduğunu belirledi.



Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.