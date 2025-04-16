TARSİM nedir? (TARSİM'in açılımı)

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), Türkiye'de tarım sektörünü doğal afetler ve çeşitli risklere karşı korumak amacıyla kurulmuş bir devlet destekli tarım sigortası sistemidir.



TARSİM, çiftçilerin; ürünlerini, hayvanlarını, seralarını, arı kovanlarını ve daha birçok tarımsal varlığını dolu, don, fırtına, sel, yangın, kuraklık, hastalık gibi risklere karşı sigortalamasını sağlar. Devlet, sigorta priminin önemli bir kısmını (bazı branşlarda %50'ye kadar) destek olarak öder.



TARSİM'İN TARİHÇESİ



Türkiye'de de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla bir sigorta mekanizmasının devreye sokulması için 14/06/2005 tarihli 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" çıkarılmıştır.



Bu kanuna göre:



Kanun kapsamına alınan riskler ile ilgili olarak yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere bir Sigorta Havuzu kurulmuştur.



Bu Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler, bu havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından yürütülmektedir.



Sigorta şirketleri poliçeleri kendi adlarına düzenlemekte, ancak riskin ve primin yüzde 100 ünü zorunlu olarak Havuza devretmektedirler, ihtiyari olarak da Havuzda oluşan riskten retrosesyon yoluyla pay alabilme hakları vardır.



Devlet, bu Kanun kapsamında yapılacak sigorta sözleşmelerine münhasır olarak çiftçi adına sigorta primine destek sağlamaktadır. Devlet prim desteğinin miktarı her yıl için ürün, risk, bölge ve işletme ölçekleri itibarıyla, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecektir.



TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), bu kanunun yürürlüğe girmesi ile 21 Haziran 2005 tarihinde kuruldu. 24 Ekim 2005'te Tarım Sigortaları Havuz A.Ş. kuruldu. İlk TARSİM Yönetim kurulu 16 Ocak 2006'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından atandı.



