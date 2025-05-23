Tarsus'ta araçta çıkan yangın ormana sıçradı

Mersin'in Tarsus ilçesinde M.K'nin kullandığı otomobil, otoyolun Tarsus-Pozantı istikameti Kantar bölgesinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu.

Alevler bir anda aracın büyük bölümünde etkili oldu ve rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.