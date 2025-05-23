Tarsus'ta araçta çıkan yangın ormana sıçradı

Tarsus'ta araçta çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Tarsus'ta araçta çıkan yangın ormana sıçradı

Mersin'in Tarsus ilçesinde M.K'nin kullandığı otomobil, otoyolun Tarsus-Pozantı istikameti Kantar bölgesinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu.

Alevler bir anda aracın büyük bölümünde etkili oldu ve rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Tarsus'ta araçta çıkan yangın ormana sıçradı - 1 Motor bölgesinde başlayan yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale geldi. 

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman ekipleri sevk edildi.

Her iki noktadaki yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

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