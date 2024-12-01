Tarsus'ta ev yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde yangın meydana geldi. Ekipler tarafından söndürülen yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Tarsus'ta ev yangını

Alınan bilgiye göre, Ferahimşalvuz Mahallesi'nde yer alan tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayda dumandan etkilenen ev sahibesi T.C.'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, yangında maddi hasar oluştu.

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