Tarsus'ta ev yangını

Alınan bilgiye göre, Ferahimşalvuz Mahallesi'nde yer alan tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayda dumandan etkilenen ev sahibesi T.C.'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, yangında maddi hasar oluştu.