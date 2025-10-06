Tarsus'ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin Tarsus'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 72 yaşındaki Kerim Uyar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin bagajındaki 3 köpekten ikisi de öldü.
Feci kaza, akşam saatlerinde eski Ankara Karayolu Özbek Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 72 yaşındaki Kerim Uyar Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kazaya karışan araçlardan birinin bagajında bulunan 3 köpekten 2'si de kazada öldü.
