Tarsus'ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza, akşam saatlerinde eski Ankara Karayolu Özbek Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 72 yaşındaki Kerim Uyar Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kazaya karışan araçlardan birinin bagajında bulunan 3 köpekten 2'si de kazada öldü.