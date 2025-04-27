Tarsus’ta otomobil alev alev yandı

A.Y.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobil otoyoldan Tarsus istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.



Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Olayda araç kullanılamaz hale gelirken yaralanan olmadı.