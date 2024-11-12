Tarsus’ta tantunici yandı

Tarsus’ta bir iş yerinde yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi’ndeki E.G.'ye ait döner ve tantuni satılan iş yerinde sabah saatlerinde mutfak bölümünde kimsenin olmadığı anda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.



İş yerinde maddi hasar meydana geldi.