Tarsus’ta tantunici yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iş yerinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Tarsus’ta tantunici yandı

Tarsus’ta bir iş yerinde çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi’ndeki E.G.'ye ait döner ve tantuni satılan iş yerinde sabah saatlerinde mutfak bölümünde kimsenin olmadığı anda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

İş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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