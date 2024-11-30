Tarsus‘ta tavuk çiftliğinde yangın 33 bin civciv telef oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın, binlerce civcivin telef olmasına neden oldu.

Tarsus‘ta tavuk çiftliğinde yangın 33 bin civciv telef oldu

Olay Tarsus’a bağlı kırsalda yer alan İbrişim Mahallesi’nde yaşandı.
İbrişim Sokak no: 236 sokaktaki M.S.’ye ait olan tavuk üretim çiftliğinde öğlen saatlerinde çiftlik sobasından kaynaklandığı tahmin edilen çıktı.

Tarsus‘ta tavuk çiftliğinde yangın 33 bin civciv telef oldu - 1

Durum büyükşehir ekiplerine ve güvenlik ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında 33 bin civciv telef oldu.

Alevler tamamen söndürülürken soruşturma başlatıldı. Olayda yaralanan olmadı.

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