Tarsus‘ta tavuk çiftliğinde yangın 33 bin civciv telef oldu

Durum büyükşehir itfaiye ekiplerine ve güvenlik ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında 33 bin civciv telef oldu.



Alevler tamamen söndürülürken soruşturma başlatıldı. Olayda yaralanan olmadı.