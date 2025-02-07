Tarsus’ta trafik kazası 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tarsus’ta trafik kazası 1 yaralı
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Kaza, Tekke Mahallesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.A.’nın kullandığı motosiklet ile M.G. idaresindeki pikap çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü özel sağlık kabinesi hemşiresi İ. A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İ.A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hemşire İ.A.'nın tedavisi devam ederken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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