Tarsus’ta trafik kazası: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tarsus’ta trafik kazası: 1 yaralı
Fotoğraf: Arşiv

Alınan bilgiye göre, Kösebalcı Mahallesi yakınlarında T.K.’nin kullandığı  minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına sürüklendi.

Dik şekilde zemine çarpan aracın sürücüsü T.K. yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şahıs tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...