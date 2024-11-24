Tarsus’ta trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kösebalcı Mahallesi yakınlarında T.K.’nin kullandığı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına sürüklendi.

Dik şekilde zemine çarpan aracın sürücüsü T.K. yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şahıs tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.