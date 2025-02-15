Tartışığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar'da annesini bıçaklayıp öldüren kişi tutuklandı.

İscehisar ilçesi Medrese Mahallesi'nde yaşayan O.G. (21) ile annesi H.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada O.G. annesini bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ç., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekiplerince gözaltına alınan O.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



H.Ç.'nin cenazesi ise kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.