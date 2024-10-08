Tartışılan davadan karar çıktı! "Tedavi için eş izine gerek yok"
Acil olarak ameliyat olması gereken Burçak Topaç'ın boşanma aşamasındaki eşi izin vermeyince olay mahkemeye taşınmıştı. Ankara'daki davada kadını haklı bulan mahkeme, "Tıbbi gereklilik varsa izne ihtiyaç yok." dedi.
Acil olarak rahim ve yumurtalıkları alınması için ameliyat önerilen kadından boşanma aşamasındaki eşinin izninin istenmesi nedeniyle tartışma yaratan davada yargı son noktayı koydu. Mahkeme, Burçak Topaç’ın tedavisi için eşin iznine gerek olmadığına hükmetti.
Ankara'da yaşayan 48 yaşındaki Burçak Topaç sağlık sorunları nedeniyle, ameliyat olmak için boşanma aşamasındaki eşine durumu anlattı.
Yasa gereği doğurganlığı etkileyen operasyonlarda, eş rızası isteniyor.
Ancak Muharrem Topaç, “Kendisinden hiçbir hak talep etmezse" ameliyata onay verebileceğini söyledi. Burçak Topaç ise eşinin bu talebi karşısında, Aile Mahkemesi’ne başvurdu.
Tedavi için eşin iznine gerek olmadığına hükmeden mahkeme, “Tıbbi gereklilik kapsamında davalı eşin onama ihtiyacı olmaksızın her türlü tedaviyi yapabilmesine dair izin ve yetki verilmesine.” kararı verildi.
Kararda, itiraz yolu açık olduğu da ifade edildi.
Burçak Topaç'ın avukatı Mehtap Sakinci, kararın başvurularından 10 gün sonra alındığına dikkat çekti.
Sakinci, acil ameliyat için beklemek zorunda kaldıklarını, bunun da tedavi sürecini geciktirdiğini söyledi.
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