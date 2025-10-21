Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 kişi öldü

Ankara’da iki kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 kişi öldü

Kızılcahamam ilçesinde S.A. ile Y.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.Ç. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır Yaralı Y.Ç., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Savcılık olayla ilgili soruşma başlattı. Şüpheli S.A.'nın gözaltına alındı iki çocuk babası olan Y.Ç ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...