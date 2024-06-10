Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! Hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi'nde karşılaşan H.K. ile İ.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, İ.T. yanındaki bıçakla H.K'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

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