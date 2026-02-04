Tartışma büyüdü, eski karı koca birbirini dövdü

Birbirleri döven eski karı kocanın sonu emniyette bitti. Adana'daki eski çift adliyeden serbest bırakıldı.

Yunus Emrah D. (36), velayeti kendisinde olan 9 ve 14 yaşındaki iki çocuğunu yarıyıl tatilinde Yeşilbağlar Mahallesi'nde ikamet eden eski eşi Tuğba D.'ye (36) bıraktı.

Çocuklarını almak için 1 Şubat'ta adrese giden Yunus Emrah D. ve Tuğba D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada birbirlerini döven Yunus Emrah D. ve Tuğba D. karşılıklı şikayette bulundu.

Bunun üzerine eski karı koca gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emrah D. ve Tuğba D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.