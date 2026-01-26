Tartışma cinayetle bitti. 23 yaşındaki Yasin Emre öldürüldü
26.01.2026 11:48
Son Güncelleme: 26.01.2026 11:54
Öldürülen Yasin Emre Solmaz
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde üç kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 23 yaşındaki Yasin Emre Solmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda K.Y.Y., bıçakla Solmaz'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan K.Y.Y. ile E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.