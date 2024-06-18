Tartışma kanlı bitti: Kick Boks sporcusu ve arkadaşı bıçaklanarak yaralandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Kick Boks sporcusu K.S.K. (19) ve R.Ç. isimli iki genç bıçaklanarak yaralandı.

Tartışma kanlı bitti: Kick Boks sporcusu ve arkadaşı bıçaklanarak yaralandı

Aziziye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kick Boks sporcusu K.S.K. (19) ve R.Ç. ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflardan biri K.S.K.’yı (19) karın bölgesinden R.Ç.’yi ise bacağından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada yapılan müdahale sonrasında R.Ç. taburcu edilirken K.S.K., Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olaya karşılan şüpheliler ise bölgeden kaçarken polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.

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