Tartışma kavgaya dönüştü, bir kişi öldü: Adana'da kanlı düğün

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi'nde evin avlusunda yapılan düğünde gelin ile damat tarafı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

DAMADIN ANNEANESİNE İSABET ETTİ

Silahtan çıkan saçmalar, damadın anneannesi Eşe Adamhasan'ın vücuduna isabet etti.

Eşe Adamhasan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Eşe Adamhasan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Adamhasan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Öte yandan jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.