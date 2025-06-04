Tartışma kavgaya dönüştü, çekiçle kafasına vurdu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sanayide motor rektefiye işi yapan iş yeri sahibi M.B. (49) ile dükkana gelen oto yedek parça işi yapan U.Ş. (43) arasında araç parçaları yüzünden tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

ÇEKİÇLE KAFASINA VURDU

Olay sonrası iş yerinde ayrılan U.Ş. bir süre sonra tekrar M.B.'nin yanına geldi.

Dükkanın içerisindeki bir çekici eline alarak daha önce tartıştığı dükkan sahibi M.B. ile tartışmasını devam ettirdi.

Çıkan kavgada U.Ş. elindeki çekiçle M.B.'nin başına vurdu.

Çevredekilerin kavgayı ayırma çabasına rağmen başına önce çekiç ardından yumruk ve tekme darbeleri alan M.B. yaralandı.

