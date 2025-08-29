Tartışma kavgaya dönüştü, Şanlıurfa'da bir kişi silahla vuruldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan şahıs ağır yaralandı.
Şanlıurfa Viranşehir ilçe merkezinde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kurşunların hedefi olan 28 yaşındaki Mahmut T., ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Mahmut T., Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Silah
- Şanlıurfa Viranşehir