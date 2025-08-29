Tartışma kavgaya dönüştü, Şanlıurfa'da bir kişi silahla vuruldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Tartışma kavgaya dönüştü, Şanlıurfa'da bir kişi silahla vuruldu

ilçe merkezinde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların hedefi olan 28 yaşındaki Mahmut T., ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Mahmut T., Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...