Tartışma sırasında yere atılan 5 aylık bebek koruma altına alındı

Küçükçekmece Sefaköy'de bir bebeğin annesinin ve babasının kavgası sırasında yere altığı iddia edildi.
Önceki gün Tufan Y. ve Şevval Çağrı Ü. bebekleri kucaklarındayken tartışmaya başladı.
Bebeğin hırpalandığını gören çevredekiler çifte tepki gösterdi. Bebeğin kafasındaki yaranın fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri çağırıldı. Çiftin arasında yaşanan tartışma anları ise olaya müdahale edenler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına alarak karakola götürmüştü. Bebek ise ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.
BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI
Bebek C.Y.'nin yapılan ilk muayenesinde sağ el, sağ ve sol ayak bileklerinde damar yolu açılmasına bağlı izler olduğu tespit edildi.
Ayrıca kafasında travma ve darbeye bağlı kan birikmesi olduğu belirtildi.
Üç gün de bir bebeğe pansuman yapılması gerektiği ifade edilerek taburcu edildi.
Bebek C.Y. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma altına alındı. Gözaltına alınan anne ve baba ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.