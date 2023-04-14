Tartışma sırasında yere atılan 5 aylık bebek koruma altına alındı

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Bebek C.Y.'nin yapılan ilk muayenesinde sağ el, sağ ve sol ayak bileklerinde damar yolu açılmasına bağlı izler olduğu tespit edildi.

Ayrıca kafasında travma ve darbeye bağlı kan birikmesi olduğu belirtildi.

Üç gün de bir bebeğe pansuman yapılması gerektiği ifade edilerek taburcu edildi.

Bebek C.Y. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma altına alındı. Gözaltına alınan anne ve baba ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.