Tartışma yaratan görüntüler sonrası harekete geçildi: 20’den fazla işletme kapatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıplak dans, meşale şovları, gürültü yapanlar ve yoldan geçen turistleri ısrarlı teklifleriyle rahatsız edenlere yönelik artan şikayetler sonrası denetimler yoğunlaştı.



Özellikle uygunsuz şovları ile turistleri ısrarlı tavırlarıyla rahatsız eden çok sayıda işletmeye ceza kesilirken, 20’den fazla işletme ise kapatıldı.



İKİ İŞLETME SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ



Kural ihlali tespit edilen yerler hakkında, 3, 7 ve 10 güne kadar değişen sürelerle geçici kapatma cezaları uygulandı..



İki işletme süresiz olarak mühürlendi. Aynı kural ihlalini tekrarlayan işletmelere ise daha uzun süreli yaptırımlar uygulandı.



Ayrıca denetimlerim yaz boyu süreceği öğrenildi.



ÖZEL KOMİSYON KURULDU



Öte yandan Muğla'da yapılan turizm güvenliği toplantısında tatil bölgelerinde denetim ve cezaların arttırılmasına karar verilmişti.



Toplantıda alınan kararlardan biri de turistlerin rahatsız edilmemesine özen gösterilmesiydi.



Toplantıda, özel bir komisyon kurulurken, tekrar eden ihlallerde cezaların arttırılmasına karar verildi.

