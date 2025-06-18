Tartışma yaratan Marmaris'teki görüntüler için açıklama

Vali İdris Akbıyık, Marmaris'te umuma açık eğlence ve yeme-içme işletmelerine yönelik kolluk kuvvetleri ile zabıta ekipleri tarafından sıkı denetimler gerçekleştirildiğini belirtti ve "Kamera sistemleri ve bölge amirlerimizin desteğiyle işletmeler titizlikle kontrol ediliyor." dedi.

2025 yılında 27 işletmeye toplam 39 işlem uygulandığını dile getiren Akbıyık, "Bu işletmelerden 16'sı geçici olarak kapatıldı. Meşale kullanımı, hanutçuluk, ruhsatsız faaliyet ve hayasızca hareketler gibi ihlaller nedeniyle işletmelere ciddi yaptırımlar uyguladık." açıklamalarında bulundu.



"BÖLGESEL DÜZENLEMELER YAPILDI"



Vali Akbıyık, sosyal medyada yer alan ve suç teşkil eden görüntülerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerekli adli işlemlerin yapıldığını belirtti.



Videoların eski yıllara ait olduğunu dile getiren Akbıyık, "Eski yıllara ait videoları bugünmüş gibi servis ederek kamuoyunu yanıltanlara karşı hukuki süreçler de devreye alınmaktadır. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte alınan önlemler kapsamında iş yeri kapanış saatlerinde bölgesel düzenlemeler yapıldı. Belediye Encümeni kararıyla iş yerlerinin kapanış saatlerini bölgesel olarak 00.00, 00.30, 01.30 ve 04.00 şeklinde yeniden düzenledik. Sezon başında işletmelere önce uyarı verdik, daha sonra ihlallerin devamı halinde kademeli olarak 3 gün, 7 gün, 15 gün, 30 gün kapatma cezaları ve ruhsat iptali gibi yaptırımlar uyguladık." diye konuştu.