Tartışmada kan aktı: Şüpheli kaçtı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken polisler inceleme başlattı.

Tartışmada kan aktı: Şüpheli kaçtı

​​​​​​​Kaledere Mahallesi'nde, Zafer Dedeoğlu (23) ile S.T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, koşarak kaçan Dedeoğlu'nu yakalamaya çalıştı. Şüphelilerden S.T'nin tabancayla ateş ettiği Dedeoğlu, dizinden yaralandı.

Dedeoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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