Tartışmalara neden olmuştu: Soyadı düzenlemesi tekliften çıkacak mı?

9. Yargı Paketi’nde yer alan kadının soyadı düzenlemesine ilişkin maddenin değişmesi veya tekliften çıkarılması gündemde. Edinilen bilgiye göre, AK Parti tartışma yaratan maddeyi yeniden değerlendiriyor. AK parti kaynakları, “Soyadıyla ilgili daha derli toplu bir düzenleme yapacağız.” dedi.

CHP'Lİ NAZLIAKA: TEKLİF PAKETTEN ÇIKARILDI



Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’dan da düzenlemeye ilişkin açıklama geldi.



Meclis’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile biraraya gelen Nazlıaka, görüşme sonrası yaptığı açıklamada düzenlemenin paketten çıkarıldığını iddia etti.



Nazlıaka, “Kadının bir soy kütüğünden bir soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır. Sayın Bakan'la yaptığımız görüşmede bu dayatmanın, 9. Yargı Paketi’nden çıkarıldığının müjdesini sizlere vermek isterim” dedi.



DÜZENLEME NE ANLAMA GELİYOR?



Düzenlemeye göre kadınlar, evlenince eşlerinin soyadını alacak.



Evlendirme memuru veya nüfus idaresine başvurarak eşinin soyadı ile birlikte,, kendi soyadını da kullanabilecek.



Ancak, evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak...



9. Yargı Paketi, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek.