Tartışmanın sonu kanlı bitti

Bahçecik Mahallesi Yeni Cami Sokak’taki bir apartman dairesinde yaşayan E.H., evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi H.H. ve kızı İ.H.’ye tabancayla ateş etti.

Anne ile kızı karın ve ayak bölgelerinden yaralandı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Ameliyata alınan anne ile kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli H.H. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.