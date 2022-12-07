Tartıştığı 3 kişiye arabayla çarpan sanık hakkında 45 yıl hapsi isteniyor

Murat Üneş

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı 3 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

Geçen nisan ayında gerçekleşen olayda alkollü olduğu belirlenen Murat Üneş, otomobiliyle Esra Yavuz yönetimindeki araca çarptı.

Kaza sonrası Esra Yavuz'un eşi Uğur Yavuz ile Üneş arasında tartışma çıktı. Üneş, Yavuz'u iterek yere düşürdükten sonra tekrar araca binip, otomobiliyle ayağının üzerinden geçti.

Üneş, daha sonra yoldan geçen ve Yavuz'a yardım etmek isteyen Hatun Gülşen'e de çarpıp, yola devam etti. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra geri dönen Üneş, bu kez de Esra Yavuz'un üzerine aracını sürüp, ayaklarının üzerinden geçti.

TUTUKLANDI

3 kişinin yaralanmasına neden olan Üneş, gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Murat Üneş hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede; şüphelinin müştekiler üzerine öldürmeye elverişli aracı defalarca sürme şeklindeki eylemlerinin, her müşteki yönünden ayrı ayrı öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında olduğu belirtilerek, 27 yıldan 45 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.