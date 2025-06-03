Tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu

Kayseri'de A.A. isimli kişi, sokakta tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurarak yaraladı.

Tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurdu

Talas'ta sokak ortasında başlayan tartışma tüfekli saldırıyla bitti.
Olay, gece saatlerinde Reşadiye mahallesinde meydana geldi.

A.A. ile H.A.E. (20), D.E. (20) ve B.E. (51) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönüştü. Ardından A.A.; H.A.E., D.E. ve B.E.'ye tüfekle ateş açtı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.A., polis merkezine götürüldü.

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