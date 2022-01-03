Tartıştığı 3 kuzenini silahla öldürdü

Kayseri’de alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada silahla yaralananlardan 1'i daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı, 1 yaralının tedavisi devam ediyor.



İddiaya göre, Hunat Mahallesi'nde M.Y. ile amca çocukları Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. arasında alacak meselesinden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında M.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. ile yoldan geçen M.A. yaralandı.



Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Gaffar Mehmet Y. ile Seyit Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serdar Y. ile M.A. hastaneye kaldırıldı.



Serdar Y. de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A'nın tedavisi sürüyor.



Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.