Tartıştığı abisini zıpkınla avladı

İstanbul'da iki kardeş arasında tartışma çıktı. İddiaya göre küçük kardeş ağabeyini zıpkın ve bıçakla yaraladı. Sırtına zıpkın saplanan abi hastaneye kaldırıldı.

Haberler 24.05.2022 - 12:43

Tartıştığı abisini zıpkınla avladı

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Avcılar'da iki kardeş arasındaki tartışmada zıpkın kullanıldı. 

Abi Metin Direk’in sırtına yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda zıpkın saplandığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Metin Direk'in sırtındaki zıpkını gören sağlık ekipleri ise bu durum karşısında şaşkına döndü. Ekipler, yaralıya müdahale edebilmek için itfaiye ekibinden yardım istedi.

Gelen itfaiye ekibi, ambulansa alınan yaralının sırtındaki zıpkını keserek çıkardı. Yaralı Metin Direk, polise verdiği bilgide, kardeşi Rıdvan Direk ile tartıştıklarını, tartışmanın ardından kendisini zıpkın ve bıçak darbeleri ile yaralayarak kaçtığını anlattı.

Polis bölgede bir süre kesici alet aradıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kardeşi aramaya başladı. Yaralı ağabey, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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