Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu

İstanbul'un Çağlayan ilçesinde bir saldırgan tartıştığı kişiyi silah ile cinsel organından yaraladı.
Cadde üzerinde yürüyen Süleyman D. (26) kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada saldırgan yanında getirdiği tabancayla tartıştığı Süleyman D.’ye kurşun yağdırdı.
CİNSEL ORGANI VE KALÇASINDAN YARALANDI
Kurşunlardan sekerek kaçmaya çalışan Süleyman D. yaralanarak yardım beklerken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Yere doğru ateş eden saldırgan, Süleyman D.’yi cinsel organı ve kalçasından yaraladı.
Yaralı Süleyman D. vatandaşların da yardımıyla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.