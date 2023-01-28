Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu

Çağlayan’da yolda yürüyen bir adam tartıştığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan adam, cinsel organı ve kalçasından yaralandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından silahla birlikte yakalanan ve 21 suç kaydı olan saldırgan tutuklandı.

Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu

İstanbul'un Çağlayan ilçesinde bir saldırgan tartıştığı kişiyi silah ile cinsel organından yaraladı.

Cadde üzerinde yürüyen Süleyman D. (26) kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada saldırgan yanında getirdiği tabancayla tartıştığı Süleyman D.’ye kurşun yağdırdı.

Tartıştığı adamı cinsel organından vurdu - 1 O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

CİNSEL ORGANI VE KALÇASINDAN YARALANDI

Kurşunlardan sekerek kaçmaya çalışan Süleyman D. yaralanarak yardım beklerken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Yere doğru ateş eden saldırgan, Süleyman D.’yi cinsel organı ve kalçasından yaraladı.

Yaralı Süleyman D. vatandaşların da yardımıyla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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