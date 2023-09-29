Tartıştığı adamı zıpkınla bacağından vuran şahıs tutuklandı

TUTUKLANDI



Saldırının ardından olay yerinden kaçan E.K. polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından bugün evinde yakalandı.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "E.A. isimli müşteki şahıs ile yapılan görüşmede olay günü arkadaşları ile sahilde oturdukları, tanımadıkları bir şahsın yanlarına geldiği ve aralarında tartışma çıktığı, şüpheli şahsın yanında bulunan zıpkın ile kendisini bacağından yaraladığı bilgisi edinilmiştir. Eşkâl bilgilerinden kimlik bilgilerine ulaşılan E.K. isimli şahıs 29 Eylül tarihinde ikametinde yakalanmıştır. Şüpheli şahsa yapılan sorgulamada zıpkını Çekmece Caddesi'nde bulunan bir adrese attığı bilgisi edinilmiş, suç aleti yapılan inceleme sonucu bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıs E. K., "Kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.