Tartıştığı adamı zıpkınla vurdu

Bakırköy Yeşilköy sahilinde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kişilerden biri yanında bulunan zıpkınla tartıştığı kişiyi bacağından vurdu. Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra yaralı kişi bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



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